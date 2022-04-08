Восемь членов Сейма Литвы находятся в Украине, цель визита пока не сообщается

В условиях продолжающегося российского военного вторжения в Украину восемь членов Сейма Литвы отбыли в эту страну, цель их командировки держится в секрете.

"Я не могу рассказывать о визите, считаю, что было бы лучше всего, если бы сами парламентарии по возвращении рассказали о своем визите", - сказала журналистам в пятницу спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

"Они едут в довольно опасный регион и, видимо, сами поделятся впечатлениями, возможно, сегодня или по возвращении в Литву", - сказала она.

Решением правления Сейма 7-9 апреля с рабочим визитом в Украину командированы вице-председатели Сейма Андрюс Мазуронис и Витаутас Миталас, председатель парламентского Комитета по вопросам будущего Раймундас Лопата, члены Сейма Матас Мальдейкис, Жигимантас Павилёнис, Лукас Савицкас, Гедрюс Сурплис и Андрюс Вишняускас.

За время войны в Киеве уже побывали глава Сейма Чмилите-Нильсен, министры обороны и здравоохранения, по собственной инициативе помощь Украине несколько раз возили три парламентских консерватора.

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