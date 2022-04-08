Мэр Клайпеды: заявки на проведение мероприятий 9 мая не поступали, но если будут - ответ может быть один

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что Клайпедский муниципалитет не получал никаких заявок на мероприятия по случаю 9 мая. По словам мэра, даже если такие заявки будут, шансов на то, что муниципалитет даст разрешение - немного.

"Пока нет никаких заявок, хотя прежде в такое время их уже подавали. Поэтому пока нет заявок, говорить о том, будет разрешение или нет, не имеет смысла", – сказал мэр.

По его словам, если поступит такая заявка, ее рассмотрят в обычном порядке. Однако мэр заметил, что вероятность выдачи разрешения - очень невелика.

Грубляускас акцентировал, что люди, которые хотят праздновать окончание Второй мировой войны, в контексте событий в Украине выглядели бы странно.

"Контекст такой, что прославление того, что не вызывает положительных эмоций, выглядело бы странным. Я бы сказал, что если уже праздновать, то победу Украины в этой войне с агрессором. Вот это я понимаю праздник не только для Литвы, но и, наверное, для всего мира", – подчеркнул он.

Мэр Клайпеды отметил, что в ближайшее время планируется встреча представителей муниципалитета с представителями правоохраны, чтобы оценить ситуацию в городе на предмет проявления возможных враждебных государству сил.

"В ближайшее время мы планируем встречу с правоохраной здесь, в Клайпеде, чтобы получить информацию о ситуации в городе, о том, какие проявления, движения и прочее наблюдаются. Мы внимательно следим, стараемся фиксировать все эти нюансы и подходить ко всему ответственно, с пониманием нынешней ситуации", – сказал Грубляускас.

Напомним, что по мере приближения 9 мая (в этот день Россия отмечает День победы) в Литве появились опасения в связи с возможными провокациями. В публичном пространстве высказывают опасения, что основной целью мероприятий в этот день будет не память о победе в ВМВ, а празднование войны в Украине.

Напомним, что Европа отмечает окончание ВМВ 8 мая.

После окончания ВМВ Литва была оккупирована СССР.

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