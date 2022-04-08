Norfa: еще неясно, кому передадим деньги за проданные российские и белорусские товары

Магазины сети Norfa на этой неделе вернули в ассортимент российские и белорусские товары, которые лежали на складах с начала войны в Украине. Представители сети выразили надежду на то, что эти товары удастся распродать в течение полугода, но пока еще неясно, кому пожертвуют вырученные деньги.

"Мы думаем. Окончательного плана нет", – сказал в интервью LRT акционер группы Norfа Дайнюс Дундулис.

Он надеется, что продукцию продадут в течение 3-6 месяцев, тогда станет ясно, на что пойдут эти деньги. Согласно подсчетам, речь идет о 0,5 млн. евро.

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что они не будут продавать изъятые из продажи российские и белорусские товары.

"Мы везем их из магазинов на центральный склад. Потом будем решать, что с ними делать, но на прилавки не вернем", – сказала она.

Ранее сообщалось, что действующие в Литве компании Maxima, Rimi, Iki, Norfa, Barbora, Mineraliniai vandenys вскоре после начала войны в Украине изъяли из продажи российские и белорусские товары и отказались от ввоза новых.

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