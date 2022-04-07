Журналист посетил разрушенные города под Киевом: очевидцы рассказывают уму непостижимые вещи

"Извините, мне сложно подобрать слова после всего, что я видел", – сказал журналист и политический обозреватель Витаутас Бруверис, побывавший в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Журналист посетил три города, жители которых пострадали больше всего от российской оккупации.

"Кое-где там полностью разрушены дома – жилые дома, квартиры. Те, которые не уничтожены, разграблены, разорены, поскольку там жили российские военные. На улицах много уничтоженной российской бронетехники. Кое-где на улицах лежат тела гражданских лиц, украинцы еще не успели все собрать", – рассказал Бруверис в интервью Žinių radijas.

Он был и в заброшенных гаражах, в которых навалены груды трупов. "Там, насколько можно понять, находятся трупы российских военных и тела гражданских лиц", – поделился Бруверис.

Он сказал, что встречался и с местными жителями, которые остались в этих городах. "Там не всех уничтожили, как в Мариуполе или Бородянке. о крайней мере так сказали военные, которые меня сопровождали, Там они убиты частично.

Остались мирные жители. Довелось общаться с мужчиной, который говорил без особого трагизма, даже с какой-то бравурой, но о страшных вещах. Снайперы через окно его квартиры стреляли в людей, которые ходили за водой. Он сам не видел массовых экзекуций, но знает о них, ему рассказывали другие. Видели его соседи, как в детском саду, где был штаб, в подвале убивали людей", – рассказал Бруверис.

Журналист рассказал, что выжившие люди пытаются устраивать свою жизнь.

"Они кучкуются около своих домов. Ездят за гуманитарной помощью. Ее привозят украинцы-волонтеры, военные, силы территориальной обороны. Они раздают помощь, смотрят, что можно сделать. Там полно украинских военных. Повсюду – блокпосты, военное положение, но люди готовятся вернуться к жизни. Но пока картина полностью деструктивная. Местами на улицах еще лежат тела людей. Дома полностью сгорели вокруг ходят собаки, другие бездомные животные. Картина апокалиптическая", – сказал Бруверис.

Он признал, что не раз бывал на войне, но такое видел впервые. "Особенно, когда слышишь другие истории, которые военные рассказывают об убийстве детей – не только мальчиков, но и девочек. Их убивали вместе с родителями, выстрелами в голову", – рассказал Бруверис.

Сам Киев, по его словам, выглядит как обычно, только там пусто.

"Людей там много, но на улицах - мало, особенно вечером, когда начинается комендантский час. Повсюду блокпосты. Киев стал крепостью. Территориальная оборона настроена решительно. Люди организуются на добровольной основе. Если с наступлением темноты на улицах тихо и пусто, то в подвалах и штабах территориальной обороны кипит жизнь", – заметил журналист.

По его словам, под Киевом - в Буче, Ирпене, Гостомеле уже видны разрушения. До туда добралась российская артиллерия, авиация.

"Люди, с которыми я был и общался, это военные территориальной обороны и армии и добровольцы, они помогают армии, они все участвуют в боях. Люди потрясены увиденным в Буче", – заметил Бруверис.

"Опытные офицеры и ветераны говорят, что будут попытки со стороны России совершить перелом и общая ситуация, желание оккупировать всю страну. Мишенью может стать что угодно. Конечно, мишенью будет Харьков, Днепр, это желанный трофей россиян", – сказал журналист.

По его словам, сейчас самые жестокие бои идут в Луганской и Донецкой областях.

Он поддерживает связь с заместителем командующего Азовским полком. Во вторник получил от него короткое сообщение, что они еще живы.

"Они продолжают удерживать последние позиции, стараются передвигаться как можно мобильнее, защищать город, даже там, где его заняли российские военные, чтобы те не могли контролировать положение. Но надо понимать, в какой они ситуации, люди едят мало и только раз в день, если едят вообще каждый день. Пьют техническую воду, воюют, несмотря на раны. Они вынуждены расчетливо использовать амуницию и оружие.

Командование украинской армией и руководство страны нашли способ помочь им, несмотря на тотальную осаду Мариуполя. Но они продолжают бороться, в надежде на какую-то операцию деблокировки. Последние новости – короткое сообщение, что они живы", – сказал Бруверис.

Он общался и с 30-й бригадой регулярной армии, которая находится у Светлодарска, между Донецком и Горловкой. "Они говорят, что положение очень тяжелое (российские войска активно атакуют), но контролируемое", – продолжил журналист.

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