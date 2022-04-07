В четверг в пруду с кровавой водой у посольства России прошла еще одна акция против войны

ru.DELFI.lt

В четверг утром около Российского посольства провели еще одну акцию против войны в Украине. На этот раз около окрашенного в кровавый цвет пруда собрались любители купания из группы "Панки Вильняле" (Vilnelės pankai), пишет madeinvilnius.lt.

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