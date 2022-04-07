Компенсации могут получить бизнес и жители Литвы, которые предоставили или предоставят беженцам из Украины временное жилье: квартиры, гостиничные номера и другие пригодные для жизни помещения. На компенсации из госбюджета выделено 6,3 млн. евро.
"Благодарим всех жителей Литвы, которые предоставляют жилье беженцам из Украины. Потребность во временном жилье очень велика. С помощью компенсаций мы хотим побудить людей принимать украинцев.
Мы хотим, чтобы украинцы гармонично интегрировались в нашей стране, поселялись не только в крупных городах, но и в регионах, где есть рабочие места и школы, детские сады для детей", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.
Размер компенсации зависит от количества принятых беженцев. За первого человека платят 150 евро, за второго и последующих – по 50 евро в месяц. Размер компенсации не зависит от того, в каком муниципалитете находится жилье.
Компенсации платят со второго месяца, первый жители или бизнес должны оплачивать сами. Кроме того, компенсации платят не больше трех месяцев.
Компенсацию могут получить как физические, так и юридические лица (за исключением государственных юридических лиц), которые заключили с украинцами договор об аренде помещения или квартиры.
Чтобы получить компенсацию, надо обращаться в муниципалитет, на территории которого находится жилье, и написать заявление в свободной форме или заполнить установленную в муниципалитете форму о назначении компенсации. Кроме того, надо предъявить договор о передаче имущества в пользование, составленный по действующим в Литве законам, или его копию. В документе должно быть имя/фамилия получателя имущества в пользование, персональный код (код иностранца, у которого есть интерес в Литве (ILTU-код), дата рождения, если у иностранца нет персонального кода.
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