Аналитики фиксируют окончание пятой волны коронавируса

В Литве снижается показатель заболеваемости коронавирусом, поэтому аналитики Департамента статистики говорят о завершении пятой волны пандемии.

Об этом в четверг сообщается на странице Государственных данных в Facebook.

"Говорили ли публично об окончании пятой волны пандемии? Значительно снижается количество как первичных, так и повторных (вторичных, третичных) случаев заболевания. Общее количество случаев равняется тому, какое было в самом начале пятой волны пандемии - в конце декабря", – сказано в документе.

По словам аналитиков, это снижение будет наблюдаться "до полного исчезновения или до появления новой мутации вируса".

"Не надо также забывать, что в будущем пандемии неизбежны, а их возбудители могут быть как менее, так и более опасные для жизни человека, чем SARS-CoV-2", – сказано в комментарии.

По данным статистики, показатель первичной заболеваемости за последние 14 дней составляет 1107,7 случаев на 100 000 жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!