«Экономика Литвы хорошо перенесла кризис, связанный с пандемией COVID-19, но в то же время пандемия продемонстрировала еще большую потребность в структурных реформах. Война в Украине только еще больше подчеркнула необходимость проведения реформ для повышения устойчивости Литвы», — отметил Науседа в пресс-релизе президентской администрации.
Он выразил надежду на строгую и активную реализацию Плана экономического восстановления и повышения устойчивости Литвы и на мониторинг других текущих реформ в стране.
«Особый акцент я бы сделал на тех реформах, которые снижают социальную изоляцию и неравенство и создают благополучие для нашего народа: налогообложение, здравоохранение, образование, социальное обеспечение», — сказал президент.
Во время встречи с Мацияускасом обсуждались вопросы экономического развития страны, рекомендации Госконтроля в области здравоохранения, образования и фискальной политики, а также необходимость структурных реформ в Литве.
Государственный контролер представил главе государства основные результаты деятельности Государственного контроля в 2021 году, приоритеты деятельности и запланированные работы на этот год, системный анализ основных секторов и рисков.
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