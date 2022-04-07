МИД: посольство РФ сохранит нынешнее название и понизит уровень диппредставительства

Посольство России сохранит свое нынешнее название и понизит уровень дипломатического представительства между странами, сообщило BNS Министерство иностранных дел Литвы.

В ответ на жестокие убийства мирных жителей на окраине Киева в Буче в понедельник правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства между Литвой и Россией и указало послу этой страны покинуть Литву. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

Отвечая на вопросы BNS, в МИД сообщили, что после этого решения название посольства России в Литве останется прежним, а посол России Алексей Исаков должен покинуть страну в течение семи дней с момента вручения ноты.

Министерство иностранных дел заявляет, что Генеральное консульство в Клайпеде должно быть закрыто в течение 15 дней после вручения ноты, а сотрудники должны покинуть территорию Литвы в течение этого же времени.

Литва также отозвала своего посла из Москвы Эйтвидаса Баярунаса. В своем ответе МИД сообщает, что отозванный посол Литвы в настоящее время находится в командировке, в ходе которой будут осуществляться процедуры его отзыва.

После решения Литвы понизить уровень дипломатического представительства государства будут поддерживать отношения на уровне нижестоящих дипломатов – поверенных в делах.

Гнев международного сообщества вызвало массовое захоронение сотен зверски убитых мирных жителей, обнаруженных в небольшом городке Буча к северо-западу от Киева. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в убийстве мирных жителей.

Россия отвергает обвинения и утверждает, что Киев сфальсифицировал видеоматериалы с трупами в Буче.

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