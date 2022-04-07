Комитет Сейма Литвы осудил преступления армии РФ в Украине, назвал это геноцидом

Комитет Сейма по иностранным делам (КИД) решительно осудил преступления российской армии в Буче, Ирпене и других местах в Украине, назвав их геноцидом, сообщил в четверг отдел по связям с общественностью Сейма.

"Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений, совершенных в Украине, и мы требуем, чтобы не только Путин и Лукашенко, все командующие российской армией, которые отдают приказ убивать или не остановили массовые убийства мирных жителей, но и рядовые солдаты ответили за пролитую кровь и загубленные жизни жителей Украины", - заявила председатель Комитета по иностранным делам Лайма Андрикене.

«Действия России несовместимы с ее членством в ООН и Совете ООН по правам человека, поэтому мы призываем исключить Россию из этих и других международных организаций», — заявила Андрикене.

В своем заявлении комитет Сейма призывает международное сообщество единогласно осудить агрессию и военные преступления России, назвав их геноцидом украинского народа.

В заявлении комитета подчеркивается, что санкции, введенные против кремлевского режима, были недостаточными, и что евроатлантическое сообщество теперь должно ввести «всеобъемлющие санкции со своими партнерами, которые значительно ослабили бы кремлевский режим и обуздали российскую агрессию».

Комитет призывает государства-члены ЕС немедленно приостановить импорт российской нефти и газа, запретить российским судам заходить во все порты ЕС и приостановить наземные перевозки в Россию и из России во всех государствах-членах ЕС.

В своем заявлении литовские парламентарии призывают международные организации и парламенты демократических государств увеличить свою военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украине.

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