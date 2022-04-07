Cоветник президента: аморально покупать российские газ, нефть во время войны в Украине

Покупать российские газ и нефть во время войны в Украине аморально, считает главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

Об этом она заявила в свете подготовки Евросоюзом новых санкций против Кремля и промедлением с включением этих энергоресурсов в пятый пакет.

"Нам кажется, что покупать нефть и газ у России во время этой войны аморально, это инструмент финансирования войны, потому что это огромные деньги, которые идут в бюджет", — заявила советник руководителя страны Гитанаса Науседы в четверг литовской национальной телерадиовещательной компании LRT.

По словам Скайсгирите, Литва постоянно призывает к введению санкций на газ, нефть и уголь.

Однако последний пакет, скорее всего, будет содержать только уголь, так как страны сообщества, сильно зависящие от российского газа и нефти, пока не решаются отказываться от этих ресурсов.

Между тем, Венгрия заявила, что готова платить за российский газ в рублях, став первым членом ЕС, согласившимся на это.

"Санкции должны включать и запрет на въезд в ЕС. (…) В списке более 200 полевых военачальников, олигархов, их жен, кстати, в списках есть и дочери Путина, пропагандисты и политики из двух так называемых народных республик", — сказала Скайсгирите.

"Наряду с этим также имеются новые финансовые запреты. (…) Четыре российских банка отключены от SWIFT, и сейчас идет речь о «заморозке» их активов, а также о санкционировании криптовалютных операций", — добавила она.

Хотя газ и нефть не были включены в новый пакет санкций, советник главы государства заявила, что это необходимо сделать в будущем.

Советник президента также заявила, что обсуждается и приостановка транзита в Калининградскую область, но Литва не может сделать это в одностороннем порядке.

Россия вторглась в Украину больше месяца назад и начала войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире. Тысячи украинцев были убиты в этом месяце, и несколько миллионов были вынуждены покинуть раздираемую войной страну.

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