В марте счета за отопления удивят: НДС компенсируют за три месяца

Отопительный сезон в Литве обычно заканчивается во второй половине апреля, однако это сложно предсказать - все зависит от погодных условий, заметил президент Литовской ассоциации поставщиков услуги отопления Валдас Лукошявичюс.

"В прошлом году он длился до мая. Жители каждого дома могут сами решать, когда завершить сезон. Если большинство решает, что пора, можно подать заявление, и отопление в доме отключат. Общее решение принимается муниципалитетом. Нет особого регулирования, связанного с температурой, многое зависит от муниципалитета", – сказал LNK Лукошявичюс.

"В этом году счета за март будут интересными. Они повсюду будут маленькими, включая Вильнюс, поскольку государство подарило жителям компенсацию. Поскольку в Вильнюсе цены были самыми большими, то снижение цен здесь почувствуют больше всего. Это в каком-то смысле будет пасхальный подарок для жителей", – сказал он.

Он привел приме - если счет был 100 евро, то НДС за три месяца - это 27 евро. На эту сумму снизят счета в марте.

"В марте потребление тепла было немного выше, чем в феврале, но цена была похожей. Грубо говоря, счета будут меньше, чем в феврале", – заметил Лукошявичюс, заметив, что дольше отопительный сезон обычно длиться на взморье, а короче бывает - на востоке страны.

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