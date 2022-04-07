В музее состоятся пасхальные мастер-классы: от глиняных яиц до украинских писанок

ru.DELFI.lt

Tradiciniais raštais marginti lietuviški margučiai Foto: Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr.

В пяти отделениях Литовского национального музея 9–21 апреля пройдут пасхальные мастер-классы. В мастер-классах могут принимать участие как семьи, так и отдельные лица. Участники будут красить и расписывать пасхальные яйца традиционными литовскими способами, с археологом Повиласом сделают яйцо из глины, а украинка Юлией познакомит их с украинскими пасхальными традициями.

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