Русский драмтеатр Литвы предлагают реформировать в Театр нацменьшинств – идея уже обсуждается

Предложение о реформировании Русского драмтеатра в Театр нацменьшинств обсудят с экспертами, сказал министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

"То, как все сейчас развивается, все факты делают актуальными все предложения, которые появились в публичном пространстве. В ближайшее время мы намерены поднять этот вопрос и на Совете профессионального сценического искусства", – сказал журналистам министр.

По его словам, надо понимать, что "одна лишь смена вывески и названия ничего не изменит", важна идея театра, содержание, чтобы они были взаимосвязаны.

Кайрис заметил, что вопрос надо обсуждать "с пониманием", ведь речь идет не о Российской, а о Русском Драмтеатре Литвы, в котором "работают и творят наши граждане".

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"Мы должны оценить все нюансы, все аргументы, принять наилучшие решения и не в политических кабинетах, а работать с экспертами. (…). Я думаю, есть смысл об этом говорить, но я бы не хотел, чтобы решение диктовала политическая сторона. Надо с уважением относиться к культурным учреждениям, вместе искать решение", – сказал он.

Директор Русского драмтеатра Литвы Ольга Полевикова сказала, что театр сейчас сосредоточен на помощи Украине, беженцам из Украины, особенно детям: они могут бесплатно приходить на спектакли, участвовать в занятиях.

"Самое актуальное сейчас - проактивность, какую мы можем принести пользу в данной ситуации, на это направлены все наши силы. А что касается названия – идея не новая. Но Русский драмтеатр Литвы своей концепцией выходит за рамки названия", – заметила она.

По словам Полевиковой, больше трех лет назад, когда она участвовала в конкурсе на должность главы театра, она обещала уделять внимание темам разных нацменьшинств, в театре есть постановки на еврейскую тему, на тему Холокоста, планируются чтения украинской драматургии, одно из произведений может быть поставлено на сцене театра.

"Мы решили, что в нашем театре начнут работать студии белорусских и украинских актеров, летом, в июне, когда зрителей бывает меньше (...). Мы проведем несколько фестивалей, один из них посвящен Украине и ее драматургии", – сказала директор театра.

С предложением закрыть Русский драмтеатр и вместо него открыть новый театр Литовских нацменьшинств выступил режиссер Гинтарас Варнас.

Варнас сказал, что представлял эту идею уже 4 года назад, а сейчас, на фоне жестокой войны России в Украине она снова стала актуальной. Режиссер подчеркнул, что это предложение не связано с самой деятельностью театра и работающими в нем людьми.

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