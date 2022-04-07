Nord Security – второй литовский "единорог"

Литовская компания Nord Security, занимающаяся решениями в области кибербезопасности, привлекла финансирование в размере 100 млн долларов США, стоимость компании достигла 1,6 млрд долларов США, она стала вторым "единорогом-миллиардником" в Литве.

"Поздравляем Томаса Окманаса и всю команду с выращиванием в Литве второго единорога Nord Security, стоимость которого на сегодняшний день составляет 1,6 миллиарда долларов", - написала в социальной сети Facebook министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Компания сообщает, что вливание в размере 100 млн. долларов сделал крупный инвестор, фонд прямых инвестиций Novator, Burda Principal Investment, General Catalyst и несколько бизнес-ангелов.

Инвестиции будут использованы для расширения продуктов Nord Security, что ускорит рост компании Surfshark, занимающейся потребительской кибербезопасностью, с которой Nord Security объединилась в начале 2022 года.

Стартапы, стоимость которых превышает 1 млрд евро, называют "единорогами". В Литве этот статус до сих пор имел только стартап торговли и обмена одеждой Vinted.

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