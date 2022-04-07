Экономисты: ждет пик роста цен, надо готовиться затягивать пояса

По прогнозам экономистов, самый большой рост цен придется на апрель. Именно в апреле ожидается пик инфляции. В ближайшее время подорожают продукты питания, вырастут цены на услуги. Эксперты призывают жителей пересмотреть свои расходы, менять привычки и даже начать готовиться к следующей зиме. "Следующая зима может быть даже тяжелее минувшей", – предупреждают они.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал Delfi, что, по его мнению, пик инфляции придется на апрель. По его прогнозам, среднегодовая инфляция составит 15,5%.

"В марте росли цены на горючее и продукты питания, и сейчас остаются те же два фактора: энергоресурсы и продукты. Рост цен на продукты, однозначно, не остановится. Скачок был в марте, значительно подорожала рыба, мясо, может, в апреле рост не будет большим, но он будет. Под вопросом остаются цены на горючее, сейчас они выросли на 20%, по сравнению с февралем", – сказал он.

Что касается сектора услуг, Повилаускас сказал, что не видит сильного подорожания в апреле-мае. По его мнению, после апреле цены не должны расти так быстро, но, инфляция будет зависеть от Государственной службы регулирования энергетики - на сколько вырастут цены на электричество и газ для бытовых потребителей.

"Это то неизвестно, которое в июле может дать значительный импульс для роста месячной инфляции. Несколько недель назад подсчитали, что если ничего не делать, электричество подорожает на 50%, а газ на несколько сот процентов. Когда видишь такие прогнозы понимаешь, что в июле будет ценовой шок, но я думаю, что этого не допустят, введут какой-то потолок цен", – предположил экономист.

Он напоминает жителям, что важно иметь "подушку" на 3-6 месяцев.

"В таком случае и в тяжелых условиях не придется уменьшать расходы. Война в Украине и такие примеры показывают, что это просто необходимо. Надо планировать свои расходы и понятно, что люди не будут экономить на товарах и услугах первой необходимости – будут экономить на кафе/ресторанах, поездках, развлечениях", – сказал Повилаускас.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что инфляция будет расти за счет роста цен на энергоресурсы и продукты.

"Вероятно, пик цен придется на апрель, май, а может и июнь, если ситуация будет неблагоприятной. Это значит, что гора инфляции будет выше и длиннее. Худшее впереди", – сказал он. Среднегодовая инфляция, по его прогнозам, будет 11%, а во втором полугодии – уменьшится.

"Ниже 5% инфляция может быть лишь в самом конце года, но все может сместиться на следующий год. Этот год будет годом высокой инфляции и, кажется, цены будут расти весь год", – заметил экономист.

"А следующая зима может быть тяжелее минувшей", – предупредил Маурицас и сказал, что позже в Литве может наблюдаться дефляция.

Он прогнозирует значительный рост цен на услуги.

"Их сейчас многие повышают из-за роста цен на электричество, роста зарплат. Еще меня беспокоят цены на продукты, которые будут расти как из-за войны в Украине, так и из-за высоких цен на удобрения", – заметил Маурицас.

"Надо следить, куда уходят деньги, покупать меньше дорогих товаров. Надо перераспределить корзину, ведь если не менять потребление, люди почувствуют значительный рост цен. Можно чаще готовить дома, не делать необдуманные покупки. Было бы неплохо, если бы люди использовали меньше горючего, поскольку его использование - поддержка России", – советовал он.

Экономист Александр Изгородин прогнозировал, что пик инфляции придется на июнь-май, потом темпы замедлятся.

"Такую быструю инфляцию, как сейчас, мы наблюдаем 2-3 месяца", – сказал он. По его прогнозам, и цены на продукты тоже должны снизится.

"Первое - война, рынки отреагировали на нее, перенесли возможные риски. Сейчас есть информация, что часть украинских фермеров начала сеять зерновые, и хотя прогнозируют, что урожай будет наполовину меньше, он все же будет. Я думаю, это должно успокоить рынки", – заметил Изгородин, напомнив о том, что росту инфляции способствует и повышение зарплат.

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