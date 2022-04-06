Департамент предложит корректировать опись, что должно охраняться на воинском кладбище

Департамент культурного наследия (ДКН) в настоящее время пересматривает все значащиеся в Регистре культурных ценностей места воинских захоронений Второй мировой войны и готовит корректировки, что там следует охранять, а что нет.

"Нужно еще хорошенько подумать, что разрушать, чего не разрушать", - сказал в среду BNS директор ДКН Видмантас Безарас.

По его словам, в Регистре культурных ценностей значится более 150 захоронений военнослужащих Советского Союза, погибших во время Второй мировой войны.

Безарас подчеркнул, что главным объектов охраны является само место захоронения военных. Охранять, присматривать за воинскими захоронениями, обустраивать их Литва обязалась, подписав и ратифицировав в 2000 году Женевскую конвенцию, однако, что на этих захоронениях может охраняться, а чего там не должно быть, государство решает само.

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"Эти места захоронений очень разные: в одних местах захоронения увековечены очень сдержанно и действительно с уважением, в других попытались добавить вызывающие агрессию скульптуры, атрибуты советских времен, флаги, автоматы и др.", - сказал глава ДКН.

По его словам, местные общины, самоуправления вправе дать оценку и обратиться относительно целесообразности нахождения в регистре того или иного объекта, его ценностных свойств, так как места воинских захоронений обычно - уровня местного значения.

Как сказал Безарас, департамент подготовит обозрение всех объектов, а также на следующей неделе представит поправки к этой описи о том, на основании каких критериев объект включается в Регистр культурных ценностей.

По словам Безараса, если в числе критериев будет указано, что ценностным свойством не могут считаться знаки, которые пропагандируют войну, агрессию, символы тоталитарного государства, такие объекты по просьбе местной общины, самоуправления будут пересмотрены экспертами оценочных советов и могут быть вычеркнуты из Регистра культурных ценностей.

И все же Безарас сказал, что при принятии решений о сносе памятников, монументов советским солдатам не следует спешить и обдумать каждый шаг.

"Иногда большие эмоции могут обидеть определенную группу людей. Давайте думать, что на этих кладбищах захоронены не только граждане русской национальности или с территории современной России, но и украинцы, представители народов Кавказа, других народов. Для них эта память очень важна", - сказал он.

"Не следует издеваться над самим фактом захоронения или принимать крайние решения", - подчеркнул глава ДКН.

В связи с тем, что Россия продолжает войну в Украине и стало известно о сотнях убитых мирных жителей, в Литве появляются инициативы снести памятники погибшим на территории Литвы во время Второй мировой войны военнослужащим Красной армии, находящиеся преимущественно на воинских захоронениях.

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