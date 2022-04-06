В Литве прошло шествие мам с детьми в поддержку Украины

В среду, 6 апреля, в Вильнюсе, от площади на Независимости до Кафедральной площади, состоялось шествие мам с детьми в поддержку Украины и в память о погибших детях и их матерях.

Мамы шли по проспекту с колясками, на которых были флаги Украины. Они продемонстрировали беспокойство и боль в связи с войной в Украине.

"Нам, матерям в Литве, не все равно, что ежедневно в оккупированной Украине убивают около 5 здоровых, любимых детей. Нам за них больно! И сегодня мы собрались, чтобы показать, что мы заодно с мамами Украины, чьих детей жестоко убили. Мы везем коляски, накрыв их украинскими флагами, как маленькие гробики. Мы хотим, чтобы матери во всем мире открыли глаза и подумали, а что, если бы это был мой ребенок, лежащий без движения на холодной земле. Матери всего мира откройте глаза! Ведь матери могут все", – сказала мать двоих детей Ева Матузене, заметив, что в шествии участвовали сто матерей.

По последним данным, во время войны в Украине погибли 167 детей, еще 279 были ранены. Репортер The Guardian в Украине сообщил, что российские военные, отступая, использовали детей как "живые щиты". А выжившие жители Бучи рассказывали, что российские военные "играли с детьми в сафари" – заставляли их бежать, а сами стреляли по ногам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!