Как добиться наказания виновных?
Ищем ответ на этот вопрос в студии Delfi с Дайнюсом Жалимасом, бывшим главой Конституционного суда Литвы, деканом юридического факультета Университета Витаутаса Великого.
Также с нами на связи Алина Музыченко, руководитель отдела эвакуации Helping to leave.
Активисты помогают украинцам покинуть временно оккупированные территории и депортационные лагеря для жителей Украины в России.
Начало трансляции в 13.00
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