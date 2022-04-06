Источники: возможно, в Беларуси проводили операцию "Алиция", но Кремль подрезал крылья Лукашенко

Доцент и лектор Института международных отношений и политических наук ВУ Лауринас Йонавичюс в фейсбуке поделился информацией об операции "Алиция". Ее цель – убедить лидера Беларуси Александра Лукашенко не допустить прямого участия белорусских военных в боевых действиях на территории Украины.

Йонавичюс сказал, что эту информацию, собранную из французских источников, надо оценивать с осторожностью.

По данным информации, операция проводилась в конце февраля, "когда президент Эмманюэль Макрон интенсивно созванивался с Владимиром Путиным, с Лукашенко и с Владимиром Зеленским".

Политолог пишет, что Макрон пытался убедить Лукашенко не участвовать в военных действиях против Украины в обмен на "то, что Украина не будет пускать ракеты в белорусские и российские военные объекты на территории Беларуси, пока идут переговоры между Киевом и Москвой".

"Мы помним, что первые попытки переговоров прошли в Беловежской пуще и в других местах на территории Беларуси. Так Беларуси удалось стать площадкой для переговоров и получить аргумент, объясняющий, почему Беларусь не может участвовать в военных действиях (вовлечение дало бы украинцам повод бить по объектам на территории Беларуси)", – писал он.

Переговоры в Беларуси ничего не дали, кроме новостей об отравлениях некоторых участников.

"Кроме того, была надежда, что во время переговоров Минск введет "режим тишины", не позволит атаковать Украину со своей территории. Но режима тишины не было, поэтому Киев решил перенести переговоры в Стамбул", – писал Йонавичюс.

В результате не были выполнены условия соглашения и утрачены минимальные гарантии безопасности.

"Конечно, можно смело заявить, что Россия не была заинтересована в гарантиях для Минска, поэтому намеренно не дала Лукашенко вернуть хотя бы статус частично "нейтрального игрока", – заметил политолог.

А факт взрывов в Белгороде (Россия) показывает, что Украина "способна перенести военные действия на территорию противника".

"После того как Украина вслух заявила, что Беларусь также является агрессором, вероятность того, что цели на территории Беларуси могут стать объектами для украинцев, выросла. Если украинцы перейдут в контрнаступление (особенно на северном фронте), то удар по частям на территории Беларуси становится реальнее", – отмечает специалист.

По словам Йонавичюса, это ставит Минск в незавидное положение.

"С одной стороны, вероятность удара со стороны Украины мотивирует Лукашенко избегать непосредственного участия своих войск в войне. С другой стороны, реакция может быть обратной – побудит активнее действовать в пользу России. Лукашенко, скорее всего, не хочет, чтобы его армия воевала против украинцев (несмотря на агрессивную риторику Лукашенко, которая редко воплощается на практике), но интерес Кремля явно иной – заставить Минск стать прямым участником конфликта. Это, вероятно, не придало бы Москве практической мощи на поле брани, но скомпрометировало бы Лукашенко еще больше", – писал Йонавичюс.

После вторжения России в Украину Лукашенко усилил репрессии в Беларуси. Спецслужбы врываются в дома к людям и угрожают им тюрьмой только за комментарии в фейсбуке. Это заставляет белорусов покидать родину.

Дарья Слиж находится в Вильнюсе уже третью неделю. Из Беларуси она уехала, узнав, что ее ищут.

"Спецслужбы пришли ко мне домой. Я была в магазине, дома были друзья. Они пришли, назвали мое имя, фамилию, сказали, что меня ищут. Домой я больше не вернулась. Мне передали паспорт, деньги. Через два дня я покинула страну", – сказала она LNK, рассказав, что после российского вторжения в Украину репрессии ужесточились.

"Моя подруга задержана на два месяца, за то, что каталась на лыжах в Украине", – рассказала Дарья.

По словам девушки, сейчас в Беларуси людей могут арестовать за лайк в фейсбуке.

"Есть новый закон – если два раза брали под административный арест, на третий – уголовная ответственность, тюрьма. Они приходят в профилактических целях, проверяют документы, что читаешь, какие сайты читаешь", – рассказала собеседница.

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