Премьер Литвы об остановке транзита в Калининград: не могу сказать, что консультаций на эту тему нет

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечает, что Литва не может в одностороннем порядке приостановить транзит с основной территории России в Калининградскую область, но глава правительства "не может сказать, что консультации на эту тему не проводятся".

"Упрощенный транзит — это не просто наше решение, это трехстороннее соглашение: не только в Литве, где у страны может быть очень сильное или менее сильное мнение, это обязательство Европейского Союза. И все же мы не можем игнорировать взгляды ЕС как цивилизованного сообщества на то, как решать этот вопрос. Но я не могу сказать, что консультаций на эту тему нет", - сказала премьер в интервью телерадиовещательной компании LRT во вторник.

На вопрос, почему не был остановлен транзит в Калининград, когда Россия сама не выполнила свои международные обязательства, премьер-министр сказала, что так или иначе было много призывов и предложений, однако если реализовать всех их одновременно, "у нас больше не будет того, что мы можем выложить на стол, чтобы поднять для Кремля цену этой войны".

"Слышатся призывы - делайте так, реагируйте иначе. Если бы мы еще 25 февраля отреагировали всем тем, что мы делаем сейчас, неизвестно, что бы мы делали сейчас, если бы не осталось никаких дополнительных шагов, если бы у нас не было того, что мы можем выложить на стол, чтобы поднять для Кремля цену этой войны", — сказала Шимоните.

Ранее премьер-министр также заявляла, что Литва не может в одностороннем порядке приостановить транзит в Калининград и может только принять решение по этому поводу, но затем заявила, что этот вопрос не обсуждается.

В соответствии с соглашением между ЕС и Россией, программа калининградского транзита обеспечивает упрощенный транзит лиц с территории России в Калининградскую область и обратно через Литву. Он действует с июля 2003 года.

В среднем через Литву проходит 100 российских транзитных поездов в месяц.

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