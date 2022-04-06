Премьер Литвы: российский режим ведет себя, как нацисты

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что, отрицая военные преступления в Украине, российский режим "действует как нацисты".

"Это фирменный знак этого режима – обвинять в том, что делают они сами. По сути, режим ведет себя, как нацисты (...). Они переписывают историю и обвиняют в переписывании истории других, они расправляются с людьми, убивают людей и обвиняют в этом своих противников или, в данном случае, Украину и украинцев", — сказала Шимоните в интервью телерадиовещательной компании LRT во вторник.

Глава правительства заявила, что Литва "не покупается" на российскую ложь, но беспокоится, что ее пропаганда может посеять сомнения по поводу репутации Украины на Западе.

"Мы не покупаемся на эту ложь, и, наверное, в Литве очень мало людей, которые хотя бы на секунду поверили тому, что говорится, даже если они не обязательно имеют очень твердое мнение о Кремле. Мне очень страшно в связи с тем, что эта манипуляция очень широко распространяется на Западе", — отметила премьер.

"В чем огромная разница между этой войной с 2014 года - в том, что у нас почти нет дискуссии о том, что "здесь не все однозначно", "не будем использовать определенные слова", что в принципе хорошо для Кремля, но Кремль делает все возможное чтобы вновь вернуть сомнения, колебания, что, может быть, мы не знаем всего. Все всё знают, все всё видят, все до боли очевидно", — сказала Шимоните.

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет российских солдат в убийстве мирных жителей, но Кремль отрицает ответственность.

Организация Объединенных Наций заявила во вторник, что все признаки в Буче указывают на то, что мирные жители были преднамеренно убиты в этом городе , находящемся недалеко от Киева.

В Москве заявили, что фотографии с телами в Буче — фейк.

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