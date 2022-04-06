Оценка угрозы России для Литвы: когда россияне залижут раны и на что могут решиться

Жуткие кадры из Бучи, в которой после ухода российских военных нашли зверски замученных мирных жителей, показывают, какой кошмар творится в Украине. Россия ведет себя как варвар, как это делала на протяжении столетий. И она не намеревается останавливаться, ей нечего терять. Даже в Европе есть те, кто поддерживает действия Кремля. А если это не конец? Если даже после поражения Россия воспрянет, пойдет дальше, и следующей мишенью станем мы?

Чувство омерзения, ужас, смешанный со злобой, бессилием и другими ярко выраженными эмоциями – это сейчас, кажется, переживают не только украинцы, но и весь остальной цивилизованный мир, увидев снимки из Бучи, Ирпеня. Это рекомендуют смотреть только людям с крепкой психикой и старше 18 лет.

Никуда не исчез страх, что Россия попытается захватить как можно больше территорий в Восточной Украине. Однако уводенный в Буче ужас - это надолго. Не выходит из головы мысль, которую неоднократно озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, что после Украины настанет очередь Литвы, Латвии и Эстонии – если Украина падет. Украина еще держится, и война не завершилась.

Беспокойство вызывает и другой момент - выбранное Россией направление: агрессивная страна, кажется, собирается продолжать войну, несмотря ни на что. Даже часть жителей России, которые покинули ее территорию и уехали за границу, не только поддерживают агрессию, но и заявляют: "Мы вам покажем". Эти угрозы Европе, а особенно в адрес соседей – не случайность.

Командарм Литвы Вальдемарас Рупшис сказал, что поведение российских военных в Буче сложно понять, но оно не очень удивляет.

"Что касается поведения российских военных, то для меня тут нет ничего нового и удивительного. Если взглянуть на историю, как они ведут себя на оккупированных территориях... Взять хотя бы Восточную Пруссию, мы об этом молчим, но за 4 месяца, даже за 3 месяца после войны был зарегистрирован 1,4 млн. изнасилований или самоубийств женщин (200 000 - покончили с собой после насилия). Поэтому нет ничего удивительного в том, что они себя так ведут", – сказал он.

Страшно то, что даже бойня в Буче никак не влияет на тех, кто поддерживает Россию как внутри страны, так и за ее пределами.

В числе таких стран - Сербия, где на улицах проходят демонстрации в поддержку России. Менее явная, но все же поддержка сохраняется и со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана.

В Германии, несмотря на запрет буквы Z, по-прежнему терпимо относятся к акциями поддержки Кремля местными русскоязычными. Кроме того, Берлин до сих пор отказывается поставлять Украине серьезное оружие.

Истории о наглости граждан России текут из-зо всех стран мира. Даже в ООН Россия осмелилась нагло требовать провести заседание по Буче, где намеревалась доказывать, будто убийства жителей – "дело рук украинских националистов".

Провокации наблюдаются и в Калининградской области. Об этом Delfi рассказал мэр Пагегяй Вайдас Бендаравичюс.

"На той стороне видно движение, ездит военная техника. Жители говорят, что движение стало активнее. Россияне и на новый мост пригнали машину с буквой Z и оставили ее там на полдня. Это провокация", – сказал мэр.

Чего можно ждать от страны, которая продолжает свою агрессию, несмотря на осуждение и санкции всего мира?

В Литве часто задают вопрос, "а что если?". НАТО постоянно заверяет, что на агрессию последует должный ответ, Литву будут защищать.

Странам Балтии выгодно, что Россия застряла в Украине: россияне там вынуждены укреплять свои силы, значит, от границы Литвы отводят опытных военных.

Правда, Рупшис заметил, что несмотря на санкции, потери в боях, у России все еще есть резервы, которые он бросает в мясорубку войны. Конечно, резервисты хуже подготовлены, обеспечены, им труднее в бою, но пока все внимание России сосредоточено на Украине, поэтому какое-то время Литве военная агрессия не грозит.

"Если возникает вопрос, нападет ли завтра или через 3-6 месяцев, то скажу - нет, этого не будет. Но в далекой перспективе – в течение 3-5 лет надо быть готовым к разным сценариям", – предупредил командарм.

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас упоминал более пессимистичный вариант – 2-6 месяцев Россия может тестировать 5 статью НАТО.

"После пережитой неудачи, неважно, сохранит ли Россия за собой захваченную часть Украины, спустя какое-то время Россия попытается восстановить свои вооруженные силы, военную мощь. Угроза никуда не исчезнет, она может стать очевиднее. Но наше достоинство в перспективе – мы знаем, к чему готовиться, мы видим, какие у нее мощности, что они могут, как воюют, слава Богу, что со времен Японской войны они так ничему и не научились", – заметил командарм.

Доцент Института международных отношений и политических наук ВУ Дейвидас Шлякис предупреждал, что в будущем Россию никто не сможет игнорировать, она слишком большая, она будет за столом переговоров.

Больше всего беспокойства должна вызывать не столько угроза ядерного оружия, сколько решимость воевать у самой российской элиты. Несмотря на проблемы в экономике и войне, Кремль не отступает, это означает угрозу и в будущем. Это подтверждает и история. В последний раз Россия с Западом вступила в конфронтацию в XIX веке во время Крымской войны, тогда Россия потерпела поражение.

Но есть и Русско-японская война, о которой говорил Рапшис, 1904-1905 гг. Война разразилась в феврале, когда Россия уверовала в "желтую угрозу" и "превосходство белых" - расистские теории. Это было при Николае II. После ряда поражений российская армия начала отступать, оставляя трупы своих военных, насилуя и грабя население, как это делает сейчас в Украине. Решающие действия в 1905 г произошли на воде, российский флот был практически уничтожен.

После войны 1905 года в России произошла революция, но ни она, ни война Россию ничему не научила – меньше чем через 10 лет Россия стала одним из инициаторов Первой мировой войны, в которой понесла поражение, вслед за эти произошла революция и наступил конец царской власти.

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