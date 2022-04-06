В Вильнюсе продают бомбоубежища, есть варианты за 100 000 евро

Люди, которые следят за рынком недвижимости в Литве, могли увидеть, что в продаже появились бомбоубежища. Одни - зарегистрированы, как бомбоубежища, другие – когда-то ими были, а сейчас их назначение изменено. Владельцы пытаются продать их в 2-3 раза дороже, чем купили. Специалисты говорят, что время для продажи такого имущества подходящее, но покупателю придется хорошо поработать над приведением этих мест в порядок.

Помещение, похожее на бункер, перед началом войны купил вильнюсец Игнас. Он искал помещение для мастерской и купил подходящее в Новой Вильне.

"Я покупал помещение коммерческого назначения, это подвал. На промышленной территории было несколько таких объектов, которые когда-то переоборудовали под производственные помещения. Состояние было плохое, помещение было затопленное и запущенное. Цена была смешной 100 евро за кв. м, а площадь - 180 кв. м", – рассказал мужчина.

Игнас купил это помещение и привел его в порядок. По документам, это не убежище, но оборудовано очень похоже. Во-первых – тяжелая металлическая дверь, само помещение разделено на отдельные секторы.

"Часть этих помещений - подсобные, а часть – само убежище (около 100 кв. м). В документах объект убежищем не назван, не знаю, был ли у него такой статус", – сказал собеседник.

Игнас сказал, что купил помещение для себя и продавать его не планирует.

Но есть люди, которые, пользуясь случаем, продают такие помещения. Об этом рассказал брокер компании Vilniaus Turtas Вилюс Древницкис. Он рассказал, что убежище продают на ул. Васарё 16-осёс, за него просят больше 100 000 евро.

"Свое имущество продает физическое лицо. Человек владеет им 15-20 лет. Этот объект выставлялся на продажу и прежде, но тогда его продать не удалось. Сейчас подходящее для продажи время. Видно, что это убежище пригодно для укрытия и проживания в течение какого-то времени. Там были и туалеты, и вода, и система вентиляции. Очень толстая дверь, еще валяются и противогазы, инструкции по их использованию", – рассказал брокер.

Звонки по этому объекту были, но покупателя еще ждут.

Однако сделать из таких помещений настоящее убежище нелегко. По словам представителя компании Ober-Haus Марюса Чулады, для этого их нужно реновировать, а некоторые работы потребуют и согласия жильцов дома (например, оборудование двери).

Чулада сказал, что убежища всегда были в продаже, но им уделяли мало внимания. Больше всего таких объектов есть в "сталинских" домах. В свое время их приватизировали, а сейчас владельцы пытаются их продать.

Убежища или похожие на них помещения на аукционах продает и Имущественный банк.

5 апреля агентство ELTA сообщило, что в парламенте появилась инициатива обязать строителей новых зданий общественного назначения оборудовать в них убежища. Это требование распространялось бы на новые объекты, предназначенные больше чем для 100 человек. Такие поправки к закону о строительстве зарегистрировал депутат Линас Йонаускас.

Он привел в пример Швецию и Финляндию, где в убежищах могут укрыться 70-80% населения.

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