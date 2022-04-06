Жители Литвы за месяц выкупили годовое количество соли: одни хранят, другие продают по 2,5 евро

Когда в Украине началась война, жители Литвы стали сметать с прилавков продовольственные товары, самым популярным товаром стала соль. Представители сетей заверили, что украинская соль вся распродана, но найден другой поставщик, пишет tv3.lt.

Однако это остановило не всех покупателей, некоторые продолжают скупать соль, поэтому торговцам пришлось ограничить ее продажи в одни руки. Представители сетей заметили, что одни покупатели складируют соль у себя дома, а другие перепродают по более высокой цене.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что в марте было продано в 6 раз больше соли, чем обычно.

"Это значит, что за месяц продали столько, сколько раньше продавали за полгода. Украинская соль распродана. Мы продавали ее так: если брали две пачки, то цена была по 0,39 евро, а если люди брали третью - то она уже стоила 1 евро. Так мы старались остановить массовую скупку соли, чтобы ее могло купить как можно больше людей. Сейчас мы продаем польскую и итальянскую соль по 45 центов за кг. Эту соль уже покупают не так активно - в два раза больше, чем обычно", - сказал он.

Представитель Iki Вайда Будрене сказала, что сеть продала в два раза больше соли, чем год назад. "Можно сказать, что клиенты купили соль на год вперед. Сейчас самая популярная соль стоит 0,59 евро. Осталась одна проблема - ее раскупают, едва соль появляется на прилавках. Хочу акцентировать, что соль есть, мы привозим ее из Чехии. Чтобы соль могли купить все желающие, мы ограничиваем продажи до 6 шт в одни руки", - заметила пресс-секретарь сети.

Будрене сказала, что люди говорят, будто покупают соль для консервирования.

"Другие говорят, что не знают, будут ли делать консервы, но все берут, и они покупают, вдруг понадобится", - заметила она.

Пресс-секретарь Rimi Габриэле Шеренене сказала, что очень много соли люди покупало в первые недели войны, пришлось даже ограничить продажи в одни руки.

"Что покупатели будут делать с солью, мы не знаем, но в общественном пространстве доводилось видеть случаи перепродажи", – сказала она.

Украинскую каменную соль можно купить на рынке или в интернете по 1,2-2,5 евро за кг.

Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сказала, что перебои с солью были, поскольку оборвались связи с Украиной, но сейчас удалось наладить поставки соли, ее ассортимент постоянно растет.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите также сказала, что соль пользовалась большим спросом. Сейчас сеть торгует литовской и польской солью по 0,39-0,55 евро, в одни руки дают не больше 5 упаковок.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!