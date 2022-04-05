Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью литовского режиссера в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.

"От себя лично и от имени украинского народа выражаю глубокие соболезнования в связи с убийством российскими оккупантами известного кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса в городе Мариуполе", - говорится в письме, присланном президенту Литвы Гитанасу Науседе.

Письмо во вторник передало BNS посольство Украины в Вильнюсе.

Зеленский просит передать его соболезнования семье, родным и близким погибшего режиссера.

"Я убежден, что Мантас Кведаравичюс, знаменитый сын литовской земли, выбравший смелый путь служения Правде и Свободе Слова, будет вечно жить в наших сердцах", - говорится в письме украинского лидера.

Как отмечает Зеленский, снятые Кведаравичюсом уникальные кадры о Мариуполе сохранятся как достижение мирового кинематографа.

Зеленский выражает надежду, что жизнь Кведаравичюса, его художественное наследие и самопожертвование будут вдохновлять и других беречь самое главное - правду, свободу и справедливость.

"Именно от этого зависит сегодня будущее демократической и свободной Украины, а также будущее и всей Европы", - говорится в письме.

Кинорежиссер Кведаравичюс погиб в оккупированной российскими войсками части Мариуполя. Его друг, украинская журналистка Альбина Львутина сообщила, что литовский режиссер был застрелен российскими военными. Перед этим он был взят в плен. Тело убитого Кведаравичюса было просто брошено.

Кведаравичюс (1976 года рождения) в 2011 году создал получивший награды документальный фильм "Барзак" об истощенной войной Чечне и постоянных исчезновениях ее жителей. В 2016 году документальный фильм режиссера "Мариуполь" участвовал в Берлинском кинофестивале. Львутина сожалела, что он так и не успел снять продолжение последнего фильма.

В 2019 году его первый художественный фильм "Парфенон" попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля "Неделя кинокритиков".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!