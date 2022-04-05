Выясняется, когда Vičiūnų grupė покинет российский рынок

Прекращение бизнеса в России, переговоры о соглашениях с партнерами на Западе и возвращение инвестиций в Литву могут занять 3-4 месяца, сказано в пресс-релизе компании.

Об этом сообщил директор Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис.

"Многим может казаться, что остановить бизнес то же самое, что нажать на кнопку выключателя. Мы видим, что не только нам, но и другому крупному бизнесу, который объявил об уходе из России, на реальный уход требуется больше времени, это займет не один месяц", - сказал предприниматель.

Об уходе из России Vičiūnų grupė сообщила в начала марта. За это время проделали немало работы, чтобы остановить деятельность: остановлены все инвестиции в производство, логистику, торговлю, остановлены все рекламные кампании, в Калининград не закупают никакое сырье. Сейчас производят продукцию из сырья, приобретенного еще до начала войны и только для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе.

"Сырье, около 200 морских контейнеров, было заказано еще до начала агрессивной войны, его вернули, в Россию не привезли", - подчеркнул Матийошайтис. Он заверил, что никакие продукты из России в страны ЕС не возили и не возят.

Матийошайтис информировал, что ведутся интенсивные переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России.

Vičiūnų grupė уже сообщала, что вся продукция, которую компания продает в Литве и других странах Европы, производится в Литве, Эстонии и Испании. Эти фабрики не используют ни российское, ни белорусское сырье.

С начала войны в Украине Vičiūnų grupė осуждает российскую агрессию. Компания поддерживает, помогает и предоставляет необходимое почти 800 работникам в Украине.

В компаниях, принадлежащих группе, в Литве трудоустроено почти 500 украинцев.

В первые дни войны Vičiūnų grupė передала территориальной обороне в Украине больше 200 000 тонн продуктов. Компания передала украинскому правительству свои тягачи. В середине марта сообщалось, что во время атаки был уничтожен склад Vičiūnų grupė, в котором было 3500 тонн продуктов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!