Литовский бизнес в России попал в ловушку: не дают уйти, угрожают тюрьмой

Специализированный таможенный посредник для перевозчиков, литовская компания, не может уйти из России, поскольку ей угрожают уголовной ответственностью и тюрьмой. Компания не может также продолжать свою деятельность, потому что ее средства в российских банках заморожены.

Основатель и глава компании Bunasta Юргис Адомавичюс рассказал, что не может остановить прекратить деятельность в России (отделение компании есть в Смоленске).

"Главу нашего российского филиал вызывали в прокуратуру. Мы сначала думали, что поступила жалоба от работников за увольнение. А в прокуратуре его обязали подписать документ, что компания не снизит оборот, количество работников, зарплаты, выплаты. В противном случае грозят 8 лет тюрьмы, конфискация имущества и т.д. Директор подписал", – рассказал предприниматель.

Он считает, что с подобным сталкиваются все компании, которые уходят из России или думают об уходе.

"Все с этим сталкиваются, не знаю, почему не говорят. Когда директор ходил в прокуратуру, там было около 200 глав разных компаний, это только в Смоленске. В их числе – множество литовских перевозчиков, он точно видел руководителей литовских компаний", – заметил Адомавичюс.

Мало того, бизнес сталкивается и с проблемами из-за заблокированных счетов.

"Мы - компания литовского капитала, поэтому наши счета заблокированы. Мы ничего не можем делать с деньгами, потому что компания литовская. Вот в такой ловушке мы оказались", – сказал он.

Никто из работников смоленского офиса Bunasta не был уволен.

Адомавичюс передал Delfi и полученный в прокуратуре документ, подтверждающий его слова.

Предприниматель рассказал, что сейчас на российском рынке компания предоставляет намного меньше услуг, чем прежде.

"Мы заботились о перевозчиках, которые ездили через литовско-российскую (в Калининград) или российско-латвийскую границы, может, в Казахстан, Узбекистан и другие страны. Мы передавали таможенные декларации российской таможне. Мы не работаем с внутренней таможней, не занимаемся импортом внутри страны, работаем только на границе. В основном это – латвийско-российская, украинско-российская, белорусско-российская границы. Поскольку сейчас этого транзита нет, работы у нас тоже мало", – сказал глава Bunasta, прибавив, что количество заказов сократилось на 77%.

Собеседник сказал, что пока видит один путь – передать эту деятельность в России кому-то другому. Но есть и другие обстоятельства, мешающие развивать этот бизнес.

"Мы - литовская компания, но двое акционеров – граждане Беларуси, которые сидят в тюрьме на родине. Те же акционеры являются акционерами и российской компании", – заметил он.

"Мы в таких тисках, каких никогда раньше не видели", – прибавил предприниматель, заметив, что это чревато для компании серьезными потерями.

"Это коснется и нескольких сотен наших работников в Литве, ущерб огромный. Уже сейчас спад составил 50%", – заметил Адомавичюс который сейчас ищет возможности заниматься той же деятельностью на границе Германии-Швейцарии и Швейцарии-Италии.

"Пока кажется, что самый привлекательный вариант – Швейцария, второй план – Норвегия и Швеция", – заметил он.

Delfi напоминает, что в начале марта российская прокуратура заявила, что будет жестче контролировать зарубежные компании, которые хотят уйти из России. С того момента, как Москва напала на Украину, из России ушло множество западных компаний, включая H&M, McDonald's и Ikea.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!