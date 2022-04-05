Названа настоящая причина смерти режиссера Мантаса Кведаравичюса

Ранее сообщалось, что литовский режиссер Мантас Кведаравичюс погиб в Украине, когда ехал в автомобиле, и в него попала ракета. Сейчас стала известна настоящая причина смерти - его расстреляли.

"Как на самом деле был убит Мантас Кведаравичюс. Не было никакой ракеты, попавшей в якобы его машину, на которой он бежал из плена. Российские военные захватили его и застрелили. Тело выбросили. Жена, рискуя жизнью, привезла останки в Литву", – пишет в фейсбуке драматург, писатель Марюс Ивашкявичюс. Он поделился сообщением украинской журналистки Альбины Львутиной, которая также сообщила, что убит режиссер был не 2 апреля, а раньше.

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