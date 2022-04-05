Министр финансов Литвы: нам следует расширять санкции для России и переводить их на другой уровень

Литва будет добиваться новых европейских санкций для сферы энергетики, движения товаров, банков России, говорит министр финансов Гинтаре Скайсте.

Она сказала это во вторник перед заседанием Совета по экономике и финансам (ECOFIN) Евросоюза в Люксембурге.

По словам министра, изменений будут добиваться "в четырех основных сферах".

"Россия совершает военные преступления в Украине, поэтому нам следует расширять санкции и переводить их на другой уровень. (...) Мы должны отказаться от покупки российского газа, нефти и угля", - сказала журналистам Скайсте.

Сообщество на этой неделе заявило, что будет добиваться введения новых санкций для России после того, как в городке Буча под Киевом, контроль над которым переняла Украина, были обнаружены массовые захоронения и сотни жестоко убитых мирных жителей.

И все же лидерам ЕС не удается договориться об эмбарго российских газа и нефти, потому что часть европейских стран сильно зависит от этих ресурсов.

Между тем Литва в конце прошлой недели заявила, что газопередающая система страны отныне действует без импорта российского газа.

"Мы показываем пример всем странам ЕС, что это возможно, - сказала министр. - Им следует выработать план, как попрощаться с российским газом и покупать его в других странах мира. Это возможно".

Скайсте также указала, что из системы межбанковских расчетов SWIFT должно быть исключено больше российских финансовых учреждений, например, "Сбербанк" и "Газпромбанк".

Она также отметила, что третье эффективное направление санкций - закрытие портов и автодорог для российских товаров. В частности, Россия должна быть исключена из Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам Скайсте, нужны дополнительные финансовые инструменты на уровне ЕС для принимающих беженцев из Украины стран ЕС, в том числе и для Литвы.

"Европа должна продемонстрировать солидарность и предложить конкретные и эффективные финансовые инструменты, которые соответствовали бы потребностям принимающих беженцев стран", - сказала она.

За период с начала российского вторжения в Украину эту страну уже покинуло более 4 млн человек, более половины из них уехало в Польшу. В Литве зарегистрировано более 40 тысяч беженцев из Украины.

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