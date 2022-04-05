Инспекторы вызволяли ланей, запутавшихся в проволоке электрического пастуха

Инспекторы Департамента охраны природы Алитусского региона получили сообщение о том, что две лани запутались родами в проволоке электрического пастуха и не могут освободиться.

Инцидент произошел в деревне Муйжеленай.

"Лани были очень напуганы, метались, не подпускали людей, поэтому было понятно, что быстро их освободить не получится. Однако нельзя было медлить, поэтому мы обратились за помощью к охотникам клуба Kalesnykai. Общими усилиями удалось спасти животных, они ускакали в лес", – сказал инспектор Арингас Янулявичюс.

Инспекторы благодарят охотников клуба Kalesnykai за оперативную помощь. "Мы хотим также поблагодарить неравнодушных людей, которые вызвали помощь. Очень радует, что есть такие люди", – сказал инспектор.

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