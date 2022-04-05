Специальный эфир Delfi с Дмитрием Гордоном, и об украинских детях в Литве

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Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк по скайпу взял обсуждает ситуацию в Украине с одним из наиболее известных журналистов этой страны Дмитрием Гордоном. В студии Delfi сегодня — Полина Стасюк, редактор украиноязычной страницы Украинские дети в Литве и Валдоне Овадневене, соорганизатор проекта Украинские дети в Литве.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Ведущая выпуска новостей — Анжела Бубеляк Начало выпуска в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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