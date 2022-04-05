Спикер Сейма Литвы: Россия - это раковая опухоль ООН, ее следует исключить из организации

Обладая правом вето в Организации Объединенных Наций (ООН), Россия блокирует важные решения, она должна быть исключена из организации, заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Россию, имеющую право вето в ООН, можно назвать раковой опухолью, которая подрывает эффективность и способность ООН принимать такие решения, которых эта страна заслуживает", — написала она во вторник в социальной сети Facebook.

"Но ООН не может постоянно притворятся. Желание остановить членство России в Совете ООН по правам человека — хорошая попытка изменить ситуацию. Однако это лишь небольшой, хотя и значительный шаг, когда в настоящий момент нужны совсем другие скорости принятия решений. Нужно не приостанавливать членство, а выставить Россию", — утверждает Чмилите-Нильсен.

По ее словам, российский цинизм не знает никаких границ. По словам спикера Сейма, на днях Москва вновь продемонстрировала это, пытаясь инициировать расследование военных преступлений в Буче (Украина) в Совете Безопасности ООН.

"Убийца пытается изобразить человеческое лицо и продолжает отравлять весь мир. Очень хочется верить, что ООН найдет способы выздороветь. Найдет способы разорвать путы вето России. ООН - последняя серьезная организация, в которой Россия имеет влияние и очень отвратительно его использует. Пора отрезать и ее и от этого якоря", — написала Чмилите-Нильсен.

По ее словам, вопрос членства России в ООН требует очень серьезной воли крупных держав.

Согласно Уставу ООН, член может быть исключен из Организации только по рекомендации Совета Безопасности. Однако Россия является постоянным членом Совета Безопасности с правом вето и возможностью заблокировать любое его решение.

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