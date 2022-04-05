Советник президента: российская пропаганда в Литве направлена против беженцев

Советник президента Кястутис Будрис сказал, что беженцы из Украины в Литве и помощь, которую им оказывают литовцы - одна из мишеней российской пропаганды. По его словам, в нашей стране фиксируют немало распространителей российских фейков.

"Есть много распространителей этой российской пропаганды и одна из мишеней - помощь общества украинцам", – сказал советник в интервью Žinių radijаs.

По его словам, распространители лжи пытаются апеллировать к эмпатии литовцев и умалить ее.

"Ничто так не действует на желание литовцев помочь Украине, как увиденное, а особенно – личный опыт, полученный в ходе общения с людьми, которые приехали, которых приняли у нас", – сказал Будрис.

"Атака на этот аспект – наши чувства к украинцам – одна из мишеней такой информации", – продолжил он.

По словам Будриса, все эти сообщения очень похожие, а их распространители в социальных сетях идентифицированы.

Кроме того, по словам советника президента, с таким же явлением сталкиваются другие принимающие украинцев страны.

"И в этом Литва не является чем-то уникальным – то же самое делают в Польше, Венгрии – там, где много беженцев из Украины", – сказал Будрис.



В Литве на данный момент находится больше 40 000 украинцев, 17 000 - дети.

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