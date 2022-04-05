На следующей неделе Зеленский обратится к парламенту Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе обратится к парламенту Литвы. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Обращение намечено на 12 апреля в день парламентской сессии.

"Мы ценим вдохновляющее лидерство президента Украины в деле защиты не только свободы Украины, но и основополагающих ценностей Запада – свободы, демократии, человечности. Поэтому мы ценим и дорожим настоящим и искренним партнерством наших стран, а вместе с тем и возможностью услышать в нашем парламенте друга нашей страны и настоящего союзника", – сказал Ландсбергис.

С 24 февраля, когда на Украину напала российская армия, Зеленский по видеосвязи уже обращался к законодательным органам США, ЕС, Германии, Франции, Великобритании, Канаду и других Западных стран. Зеленский в своих обращениях призывает проставлять Украине более мощное военное оружие. Украина в одиночку сражается с кремлевским режимом, который не считается с правами людей и мирными жителями.

В понедельник президент Украины обратился к парламенту Румынии и призвал Запад объединяться, чтобы пресечь "геноцид" в Европе, который осуществляет Россия. Об этом он заявил после того, как российская армия после отвода войск из-под Киева оставила там свидетельства массовых убийств. Весь мир шокирован убийством мирных жителей в Буче.

Один из основных мотивов обращений Зеленского к парламентам Западных стран – это то, что безопасность Европы зависит от того, чем завершится агрессия Москвы в отношении Украины. В своих выступлениях Зеленский призывает Запад к более решительному давлению и применению более жестких санкций в отношении России, которая все больше отдаляется от стандартов международного общества.

Литва активно поставляет помощь и демонстрирует свою солидарность с Украиной. Она также призывает Запад как можно скорее ввести более жесткие санкции в отношении России, включая запрет на импорт российской нефти и газа.

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