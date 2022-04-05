"2 апреля поступило сообщение, что ночью на некоторых памятниках мемориала были нарисованы буквы V и Z, это сообщение добавлено к уже проводимому досудебному расследованию", - сказала BNS в понедельник представитель по связям с общественностью Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

В минувшую пятницу сообщалось, что символами российской войны Z и V были осквернены мемориальные памятники в Панеряй, начато досудебное расследование о нарушении общественного порядка.

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Представители Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) говорят, что это новый выпад, потому что после первого акта вандализма буквы были смыты.

"По нашим данным, это новый случай, после первого инцидента, о котором стало известно в пятницу, представители нашей общины поехали туда и все эти страшные символы были смыты", - сказала BNS представитель общины Рута Рибинскайте.

По ее словам, в воскресенье вечером на аккаунт ЕОЛ в фейсбуке пришло сообщение с фотографиями, что день назад между пятью и шестью часами вечера на памятниках мемориала снова были замечены символы V и Z.

"Мы тоже думали, что, может, это прежний зафиксированный случай, созвонились со свидетелями, они прислали снимки экрана, что было зафиксировано вчера в 17.41, информировали полицию, было зарегистрировано новое происшествие. Представители нашей общины сегодня снова поехали осмотреть место происшествия, сравнить с пятничным, (видны) недавно отмытые места надписей, но (возле новых надписей) следы свежего материала граффити, (...) у нас есть основание считать, что это новый случай, не связанный с зафиксированным в пятницу", - рассказала в понедельник Рибинскайте.

Панеряй является местом самых массовых убийств, организованных и осуществленных нацистами и их приспешниками в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50-70 тыс. человек, большинство из которых были евреями из Вильнюса и Вильнюсского региона.

Упомянутые символы появились в последнее время, когда Россия начала военное вторжение в Украину.

Министерство обороны России в начале марта объяснило, что нанесенный на военную технику символ Z означает "За победу", а символ V – "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

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