Община евреев Литвы призывает правительство и ответственные ведомства остановить акты вандализма в Панеряй

Община евреев Литвы потрясена повторяющимися актами вандализма на месте массового убийства в Панеряй. Мы не понимаем апатии ведомств, поэтому письменно обратились к премьер-министру Ингриде Шимоните и министру внутренних дел Агне Билотайте с требованием предпринять меры как можно скорее, чтобы подобное не повторялось, а исполнители понесли заслуженное наказание.

"Повторяющиеся выпады на месте массового уничтожения людей в Панеряй переходят все границы. Это святое место не только для все еврейской общины Литвы, но и для Литовского государства. Мы все понимаем, какую весть несет буква Z, которую наносят на мемориал в память о жертвах Холокоста.

Государственные ведомства больше не могут делать вид, что Литва за эти не отвечает, потому что, несмотря на красивые слова, ничего не происходит. Представителям государства, наверное, кажется, что достаточно раз в год поучаствовать в церемонии в Панеряй, а в остальное время мемориал может утопать в мусоре, там могут собираться пьяницы. Литовское государство переняло заботу о мемориале еще в 1991 году, но до сих пор не считает нужным заботиться о нем – не приведена в порядок инфраструктура, а уровень его защиты наилучшим образом показывают события последних дней. Неужели так трудно установить минимальные системы безопасности – видеокамеры? Или так государство экономит? Какую весть это несет об отношении государства к Холокосту в Литве и трагедии евреев Литвы? Мы не будем молчать и спокойно смотреть на свастику и буквы Z в святых для нас местах. Мы не будем молчать, потому что прекрасно понимаем, какую весть шлют нашей общине. Вся Община евреев Литвы чувствует возмущение, чувствует себя оскорбленной – мы не допустим, чтобы подобное повторилось", – сказала председатель общины Фаина Куклянски.

Община евреев Литвы призывает ведомства и граждан не мириться с проявлениями антисемитизма и предпринимать срочные меры, чтобы подобное своевременно пресекалось, а исполнители получили должный ответ.

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