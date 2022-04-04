Mинистр энергетики: если потребуется, правительство запретит предприятиям покупать российский газ

Правительство может запретить литовским предприятиям покупать российский газ, если они в будущем решать его покупать, говорит министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Мне очень трудно представить предприятия, финансирующие своими действиями войну в Украине и убийства невинных людей. Если такие предприятия появятся, тогда правительство примет соответствующие решения", - сказал в понедельник журналистам Крейвис, отвечая на вопрос, как будет реагировать правительство, если предприятия в будущем решат возобновить сделки с российским поставщиком газа "Газпром".

"Литва приняла много решений - и по калийным удобрениям, и по российскому СПГ (запрещены грузы компании "Новатэк" - BNS). Если найдутся смельчаки, которые додумаются финансировать войну в Украине, правительство примет соответствующие решения", - добавил министр.

Крейвис сказал, что Литва сейчас оценивает финансовые возможности развития Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ).

"Литва сейчас рассчитывает экономику расширения регазификационных мощностей терминала. Если экономические расчеты и возможности позволят, Литва расширит терминал", - сказал министр энергетики.

"Это самый дешевый и быстрый способ (расширить мощности ТСПГ - BNS)", - добавил Крейвис.

Премьер Ингрида Шимоните еще в минувший четверг сказала, что расширение мощностей Клайпедского ТСПГ сейчас обсуждается.

После того, как президент России в марте заявил, что оплата за поставляемый Евросоюзу газпромовской газ будет приниматься только в рублях, литовский государственный поставщик газа Ignitis сообщил, что больше не будет покупать российский газ.

Газпромовский газ в Литве до этого времени покупал только его крупнейший потребитель - йонавский завод азотных удобрений Achema, а также, вероятно, несколько более мелких клиентов. Achema в понедельник указала BNS, что в ближайшее время покупать газ у "Газпрома" не планирует.

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