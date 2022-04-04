"Этот год начался с большими мощностями, мы предлагаем нашим клиентам все больше вариантов поездок. Поэтому по-прежнему обеспечим наилучшее сообщение с Литвой", – сказал гендиректор airBaltic Мартин Гаусс.
Авиакомпания предлагает прямые перелеты между Вильнюсом и Амстердамом, Берлином, Дублином, Дубровником, Киевом, Лондоном, Мюнхеном, Осло, Парижем и Таллином, а также удобное сообщение через Ригу. В мае открываются перелеты из Вильнюса в Гамбург.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!