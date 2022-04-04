airBaltic летом предложит 12 маршрутов из Вильнюса

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что летом 2022 г. будет летать из Вильнюса в 12 направлениях, пишет madeinvilnius.lt.

"Этот год начался с большими мощностями, мы предлагаем нашим клиентам все больше вариантов поездок. Поэтому по-прежнему обеспечим наилучшее сообщение с Литвой", – сказал гендиректор airBaltic Мартин Гаусс.

Авиакомпания предлагает прямые перелеты между Вильнюсом и Амстердамом, Берлином, Дублином, Дубровником, Киевом, Лондоном, Мюнхеном, Осло, Парижем и Таллином, а также удобное сообщение через Ригу. В мае открываются перелеты из Вильнюса в Гамбург.

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