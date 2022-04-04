Предприниматель: в марте в Вильнюсе продано в 4 раза меньше квартир, чем в феврале

ELTA ; Игнас Добровольскас , ru.DELFI.lt

"Ситуация в строительном секторе нехорошая. В соответствии со статистикой, в марте в Вильнюсе продано в 4 раза меньше квартир, чем в феврале. Люди реагируют чувствительно, они боятся за будущее, некоторые не выдерживают напряжения и расторгают договоры. Нет иной причины - только боязнь войны и неопределенность в связи с будущим", – сказал в интервью Žinių radijаs предприниматель Арвидас Авулис.

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