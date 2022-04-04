Правозащитные организации уже зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.
О ситуации в Буче и других освобожденных украинских городах говорим с нашим коллегой из Украины Евгеном Назаренко и предпринимателем из Бучи Константином Селюниным.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Начало трансляции в 13.00
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