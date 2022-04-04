Непостижимая жестокость: экзотических животных неизвестные выбросили на улицу

В минувшую субботу паневежцы стали свидетелями необычной ситуации. В микрорайона Княудишкю на поляне около многоквартирного дома обнаружили семейство дегу (чилийских белок). Спасатели собрали 26 животных – 11 самок и 15 самцов, пишет Sekundė.

Кто их выбросил, официально еще неизвестно. Однако местные жители назвали подозреваемых. Глава организации Egzotic Sos, приютившей этих животных, Рута Ятконене надеется, что виновного удастся найти и наказать. Кроме того, спасатели озабочены судьбой других животных, которые есть у подозреваемого лица.

В субботу в организацию Egzotic Sos (Пренайский район) поступил звонок. Звонили из Паневежиса. Женщина сообщила, что на поляне около многоквартирных домов бегает куча грызунов и попросила приютить их. Было понятно, что кто-то просто выкинул этих экзотических животных.

История началась, когда муж Аурелии из Паневежиса возвращался из магазина. К нему подошел живущий по соседству юноша и показал на бегающую по поляне "мышь". Около пригорка мужчина с юношей увидели целую кучу таких грызунов.

"Там рядом детская площадка, сошлись мамы с детьми, люди с собаками. Муж прибежал домой с криком "Боксы!" (клетки для транспортировки животных). Мы выбежали с ними на улицу и переловили грызунов", – рассказала Аурелия.

Degu Foto: Sekundė.lt

Трудно сказать, всех ли удалось поймать, если кого-то не поймали, вероятно, животные погибли от холода.

"Я не понимаю, как можно так поступать с животными. Людям нужно учиться человечности. Ведь мы в ответе за тех, кого приручаем", – сказала Аурелия.

Ятконене сказала, что все дегу сейчас в безопасности.

"Они замерзли. Мы переживали за них, боялись, как бы не проявились последствия простуды. Они нуждаются в тепле, у нас пока холодно. Кроме того, их мучила жажда. Трудно сказать, в каких условиях их содержали перед тем, как избавились от них таким способом", – заметила она.

Найденышей сейчас наблюдают в приюте и ищут для них новых хозяев.

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