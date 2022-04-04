Погода: по всей стране ожидаются осадки

В понедельник в Литву придет активный атлантический циклон. Увеличится облачность. Сначала облака придут на запад страны, к вечеру осадки охватят всю территорию.

Прогнозируют и снег, и мокрый снег, и дождь. Усилится юго-западный ветер, порывы достигнут 15–20 м/с. Днем будет 2–6 градусов тепла. В Вильнюсе в первой половине дня будет солнечно, облака и небольшие осадки появятся после обеда. Воздух прогреется до 4–6 градусов тепла.

Во вторник циклон обрушится с новой силой. Ночью ожидаются сильные, а в Жемайтии интенсивные осадки, в основном снег и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер - 15–20, а у моря 23–26 м/с. Ночью будет 0–3 градуса тепла, чуть ниже нуля может быть только на востоке.

Во вторник днем осадки будут носить временный характер, более интенсивными они будут на юге страны. Ожидается мокрый снег. Будет дуть холодный западный ветер 15–18 м/с, у моря до 20 м/с. На западе будет 2–4, на востоке 5–7 градусов тепла.

В среду ожидаются прояснения. Осадки ожидаются в большинстве районов, но они будут кратковременными и небольшими. Будет дуть южный ветер, скорость ветра 15–17 м/с. Ночью ожидается 1–6 градусов мороза, у моря 0–2 градусов тепла. Ночью и утром прогнозируют гололед. Днем будет 3–8 градусов тепла. К вечеру станет пасмурно, пойдет дождь.

В четверг ночью будет пасмурно, ожидаются осадки – мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер успокоится до 8–13 м/с, у моря ожидаются порывы до 17 м/с. Будет 0–5 градусов тепла.

В четверг днем придет теплый циклон. Во многих районах дожди, скорость ветра 15–17 м/с. Воздух прогреется до 7–12 градусов тепла.

В пятницу погоду обусловит южная часть этого циклона, ночью пройдет атмосферный фронт. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Ветер усилится до 15–20 м/с. Ночью будет 0–4 градуса тепла, днем 4–9 градусов выше нуля.

Циклон останется в Литве и в выходные. И ночью и днем прогнозируют осадки. Будет ветрено. В субботу будет немного теплее, а в воскресенье снова похолодает.

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