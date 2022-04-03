Президент Литвы выразил соболезнования в связи с гибелью режиссера Кведаравичюса в Украине

Президент Гитанас Науседа выражает искренние соболезнования в связи с гибелью литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Украине.

"Мы потеряли творца, известного не только в Литве, но и во всеми мире. Он до последнего момента, несмотря на опасность, работал в Украине, на которую напала агрессор Россия. Желаю стойкости и сил родным и близким М. Кведаравичюса, друзьям и всем поклонникам его таланта", - сказал президент.

Как уже сообщалось, режиссер М. Кведаравичюс был убит в украинском Мариуполе. Ему было 45 лет.

В машину, в которой ехал режиссер, попала ракета. Литовца доставили в больницу, но вскоре там он скончался. Виталий Манский, известный российский режиссер-документалист, подтвердил смерть М. Кведаравичюса в Facebook в воскресенье вечером.

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