Не только Литва: все страны Балтии отказались от импорта российского газа

С начала апреля страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – отказались от природного газа из России, сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

Он подчеркнул, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ, так как на них больше нельзя полагаться.

"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала – чем быстрее, тем лучше", – сказал Барисс.

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Он отметил, что в Инчукалнском газохранилище сейчас нетипично много газа для этого периода – 7,6 тераватт-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. В этом году Инчукалнское газохранилище начало сезон закачки уже 26 февраля, это намного раньше обычных сроков.

Первого апреля Литва отказалась импортировать российский газ. Это первая страна ЕС, которая официально заявила о таком решении.

Отказ от российского газа в Европе стал активно обсуждаться после вторжения России в Украину 24 февраля. В конце марта страны G7 заявили, что "предпринимают дальнейшие шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей", и призвали другие страны, добывающие газ и нефть, "действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки". Лидеры G7 также заявили, что будут поддерживать другие страны, которые хотят снизить зависимость от российского топлива.

Европа получает из России более 40% природного газа. Наиболее зависима от российского газа Германия – доля топлива из РФ составляет более 50%.

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