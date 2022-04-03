Коронавирус в Литве: 1766 новых случаев и 8 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1766 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1387,1 случаев.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

Все умершие от COVID-19 были в возрасте 40-89 лет, 6 из них были непривиты.

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