Дмитрий Гордон — в интервью Delfi: переговоры с Россией бессмысленны, впереди политическая смерть Владимира Путина

Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк встретился посредством Skype с пожалуй самым известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

— Вы знаете, есть две дороги. Есть первая дорога — это действия украинской армии, — сказал в самом начале разговора Гордон. — Весь мир не мог представить себе, что украинская армия будет уже тридцать шесть дней сдерживать натиск второй армии в Европе. Причём делать это блестяще, героически нанося огромный ущерб противнику. Вот первая дорога. Вторая дорога — это санкции против России, направленные на удушение российской экономики. Эти две дороги должны сойтись в одной точке. В этой точке начало развала России, как государства, фашистской России, хочу подчеркнуть. И политическая смерть Владимира Путина, лидера фашистского государства. И фашиста.

— Подпишут ли украинское и российское государство какой-то договор? Или это просто игра в дипломатию?

— Я не верю в подписание договора на сегодняшний день. Я не верю русским ни на йоту. Я понимаю, что Россия использует переговоры для оттяжки времени, которое она тратит на перегруппировку своих войск. Кроме того, она показывает всему миру, смотрите, мы же не против переговоров, мы готовы.

Почему нет? Нет точки соприкосновения, точки компромисса на этих переговорах. Давайте рассуждать вместе. Путин должен сказать своим гражданам граждане России. Мы пошли в Украину, провели специальную военную операцию, в результате которой… Что? Допустим, Украина не вступит Европейский Союз или в НАТО, скорее всего, в НАТО. ОК? Это да. Это для российских граждан подойдёт дальше. Мы разбили украинскую инфраструктуру, допустим, подойдёт. Мы уничтожили всех нациков, как он любит говорить? Допустим для России подойдёт. А дальше по территориям. что он скажет? Мы территорию завоевали?

— А разве Донецк и Луганск не подходят сюда?

— Он (Путин) должен сказать, что мы закрепили Крым в составе Российской Федерации. Мы присоединили к Российской Федерации на основании референдума Донбасс в старых границах. Он уже вошёл в Херсонскую область. То есть он должен сказать, что мы херсонскую область, присоединили или нет? Или да? Теперь давайте зайдём со стороны Украины. Никогда ни один президент Украины не подпишет договор, в котором будет отказ от Крыма и Донбасса, не говоря уже про Херсонскую область. Никогда. Поэтому переговоры бессмысленны.

Как только президент скажет даже заикнётся, во что я не верю, что мы хотим закрепить Крым в составе России и отдать Донбасс, ну все, он больше не президент. И Владимир Александрович Зеленский это хорошо понимает и не пойдёт на подписание этих соглашений.

О ядерной кнопке



— Давайте рассуждать вместе опять же. В рассуждениях всегда рождается истина. Путин очень любит жизнь, очень любит красивую жизнь. Награбленные у российского народа миллиарды, десятки миллиардов долларов, дома, яхты, другие прелести, которыми он себя окружил, показывают, что он отнюдь не аскет. Он любит красивую яркую жизнь. И то, что во время пандемии он сидит за столом на расстоянии восьми метров не только от Макрона, но и от Шойгу с Герасимовым и от Лаврова. Говорит только об одном: он боится заразиться, он боится заболеть, боится умереть. Не будет он отдавать приказ нажать на ядерную кнопку, потому что в ответ ему такое прилетит, и всю Россию расхреначат к чёртовой матери.

— В восточной Украине действовала довольно популярная партия "Регионов" — в общем, путинистов. Они были против присоединения к ЕС. Эти люди там остались, они "разверили" в путинизм? Они теперь за свободную Украину?

Российская Федерация тратила миллиарды долларов ежегодно на поддержку своей агентуры — людей, которые вредили Украине в пользу России. Они занимались разными вещами, были и в армии, и в спецслужбах, среди лидеров мнений и артистов. То есть, во всех заметных специальностях были агенты РФ. Сегодня наши западные коллеги имеют списки агентуры России на территории Украины. Кроме того, они имеют данные о том, сколько им выплачивалось денег и кем. Это очень интересная интересная информация, я думаю, что наши западные партнеры обнародуют ее через своих западных коллег и мы узнаем имена тех, кто вредил нашей Родине.

— Вы уже знаете эти имена?

— Я этих имен знаю очень много, потому что дружил и дружу с разными людьми из спецслужб. И это знание меня тяготит, мне это не нравится. Но когда об этом узнают все, мне станет легче.

— Вы больше, чем наши журналисты, знакомы с русским менталитетом и моралью. Как это может быть, чтобы деньги, которые платились агентам, были частично разворованы. Разве такое бывает, чтобы главный вор давал себя разворовывать? В мафии такого не бывает!

— Там воры сверху донизу! Мне наши агенты рассказывают, например, что Медведчук получил от Путина за работу против Украины миллиард долларов, из которых потратил лишь 100 миллионов. То есть 900 — украл. и если Путину такое нравится — это выбор Путина. Путин же не может следить за всем — как разворовывают российскую армию, как строили космодром "Восточный" и все разворовали. Что сказать? Это воровское государство.

О Мариуполе



— Это Сталинград. Черт побери, когда закончится война, я думаю, западные журналисты прилетят в Мариуполь, снимут это все и покажут всему миру. Это Сталинград. Это руины. Города нет. Он (Путин) сравнял с землёй город, в котором большинство жителей были русскими по национальности и говорили на русском языке. Туда пришёл Путин бороться с нацистами и с бандеровцами, которых там отродясь не было, и борясь с нацистами и бандеровцами, разрушил русскоязычный город Мариуполь.



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