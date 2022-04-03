"С камерой в руках". В Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

Литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс был убит в субботу в украинском Мариуполе, где он долгое время снимал осажденный город, сообщают его коллеги.

"Наш друг, участник "Артдокфест", литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира", - написал в "Фейсбуке" организатор "Артдокфеста" Виталий Манский.

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Его главный документальный фильм "Мариуполис" вышел в 2016 году. Он также рассказывал о Мариуполе - городе, жившем с начала конфликта в Донбассе на грани мира и войны - через истории его обычных жителей.

Кведаравичюсу было 45 лет, он учился в Вильнюсском университете и получил степень по социальной антропологии в Кембриджском университете.

"Страшная потеря для литовского киносообщества и всего мира. Наши сердца разбиты", - написала в своем аккаунте литовский режиссер-документалист Гедре Жицките.

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