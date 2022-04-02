Первая в ЕС: Литва полностью отказалась от импорта российского газа

В стремлении к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа, заявило в субботу Министерство энергетики.

По данным министерства, газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца работает без импорта российского газа.

"Мы первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По данным литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid, в субботу импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт/ч.

По данным Министерства энергетики, весь спрос на литовский газ удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ).

Согласно графику, ежемесячно на терминал будет поступать три больших груза сжиженного природного газа, которого должно хватить всем клиентам.

"На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газовому соединению с Латвией, а с 1 мая — и по газовому соединению с Польшей", — говорится в сообщении министерства.

Газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Калининграда, но в ином техническом режиме, чем обычно, обеспечивая только передачу необходимого для транзита количества газа.

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