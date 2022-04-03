Мужчина, который жил в мешке у реки Нерис, теперь наслаждается домом почти за 1,5 миллиона евро

В Каунасе - дом временного размещения для бездомных, ремонт которого обошёлся почти в 1,5 миллиона евро. Комнаты, которые до сих пор были заплесневелыми, ветхими и заваленными, изменились настолько, что директор говорит, что не все могут так жить в нормальном доме. Бездомные смогут играть в настольный футбол, смотреть телевизор, играть в настольные игры, развлекаться на экскурсиях.

Валентинас попал в дом временного размещения с природы - мужчина прожил в мешке у реки Нерис 23 года. По его словам, в мешок он складывал вещи, чтобы было теплее, а если шел дождь, то укрывался пленкой.

У него не было ни документов, ни пенсии, пока его не нашли социальные работники. Мужчины, можно сказать, не существовало.

"Я вернулся из Франции, и мне негде было жить. Потому что, когда я уезжал, я продал квартиру, все. А когда происходило все после 1990 года... Я не мог сохранить ту двухкомнатную квартиру. Тем более, что работы не было", — сказал LNK Валентинас Линаускас.

Мужчина работал электриком, прежде чем оказался на улице.

"Я уже вернулся сюда, и деваться было некуда. С 1997-го по прошлый год, когда меня привезли сюда", — рассказал он.

Валентинас сказал, что уже привык жить на природе и даже не думал, что может быть иначе. Но сейчас жизнь перевернулась.

Недостатка в развлечениях для бездомных или зависимых не будет, так как в Каунасе отремонтировано временное жилье почти за 1,5 миллиона евро.

Директор места размещения говорит, что это дом, не имеющий аналогов, работающий по скандинавскому принципу.

"Я рискну сказать, что это самый красивый дом для бездомных. Мне как директору не будет неудобно открывать дверь бездомным", — сказала Роберта Мотечене, директор Центра социальных услуг.

"В помещениях практически везде была плесень, санитарно-гигиенические помещения также были в очень плохом состоянии, не соответствовали нормам", — сказала Р. Мотечене. Теперь появились отдельные кухни, душевые, комнаты отдыха и зоны для досуга. Сюда переселят более полусотни мужчин. Все места уже заняты.

Но что делать, чтобы такие помещения содержались в чистоте и не превратились в свалку, пока большой вопрос.

"Самой большой проблемой будет сохранить эту прекрасную окружающую среду, территорию. Потому что действительно та красивая среда и территория меняет даже самого человека. Я надеюсь на это и надеюсь, что когда они увидят все это, сами захотят сохранить ее. Придется много говорить и работать", — сказала начальник отдела временного размещения Неринга Гуденайте.

"Они не чувствуют себя людьми, когда приходят к нам. И важно вовлекаться в эту общественную и групповую деятельность", — сказала психолог Йовита Кнежайте.

Староста говорит, что потребность в таких местах огромна.

"Я думаю, что соседнее здание, даже если бы оно было отремонтировано, наверное, было бы полностью заполнено. Поскольку растет число людей, которые не очень хорошо распоряжаются своим имуществом, они его теряют. Тогда им негде жить", — сказала староста Аста Ханко.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в прошлом году в 37 самоуправлениях Литвы временно разместились почти 12 тысяч человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!